Il campione Antonello Riva rivela la ricetta per mantenersi in forma

Il campione Antonello Riva rivela la ricetta per mantenersi in forma

MILANO (ITALPRESS) - "Il mio segreto è che ancora oggi mi sento un atleta, naturalmente con le dovute proporzioni. Alimentarsi bene, fare un minimo di attività fisica, riposarsi nel giusto modo sono tutte cose che conosciamo bene, però molto spesso non lo facciamo. In quella giornata in cui non riesco a fare attività fisica mi sento in difficoltà". Parola di Antonello Riva, tra le leggende del basket italiano, con un ricco palmarès che annovera tra le altre cose un Campionato italiano, due Coppe dei campioni, tre Coppe delle coppe, una Coppa intercontinentale con Cantù e un oro ai Mondiali con la Nazionale italiana, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mgg/gsl