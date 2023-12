Salute Magazine – 1/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Diabete di tipo 1 autoimmune, nuovi studi su un farmaco - Nove italiani su dieci soffrono di disturbi gastrointestinali - Prevenzione, ricerca e innovazione per la salute del futuro - Make to Care, Sanofi premia l'innovazione al servizio della disabilità sat/mrv