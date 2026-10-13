Salute della donna, il divario di genere pesa su accesso alle cure e prevenzione

SESTO FIORENTINO (ITALPRESS) - Le differenze di genere influenzano concretamente i percorsi di salute, dall’accesso alle cure alla possibilità di gestirle nel tempo: è quanto emerso nel corso di un evento che - con la supervisione scientifica di UN Women - Lilly ha promosso nella sede italiana di Sesto Fiorentino in occasione dei suoi 150 anni. L’incontro ha rappresentato quindi un momento di confronto sulla salute come ambito inclusivo e attento alle differenze di genere, culturali e sociali. A rafforzare i tavoli di lavoro, la presentazione dei risultati di una analisi, realizzata da IQVIA, da cui è emerso come la salute sia una priorità per la maggioranza della popolazione, ma con un disallineamento tra consapevolezza e possibilità effettiva di cura. f53/fsc/azn