ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia si conferma tra le regioni più forti a livello giovanile nella disciplina del salto ostacoli. La squadra isolana di cavalieri e amazzoni Junior ha ottenuto oggi, domenica 28 maggio, la seconda posizione nella Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo di Piazza di Siena. I giovani siciliani, tornati a Roma da Campioni uscenti grazie alla vittoria del 2022, non hanno mollato il podio e anzi, sono stati protagonisti di una spettacolare rimonta tra la prima e la seconda manche di gara. Dopo la terza posizione della prima giornata i ragazzi siciliani hanno recuperato un posto in classifica e conquistato la piazza d’onore, bruciando sul tempo la Puglia. Agli ordini del capo equipe Bruno Nasisi, Martina Gervasi (0/0) su Cascatina della Caccia (Horse Paradise Asd, Siracusa), Gabriel Ortisi (8/4) su Hermosa del Colle S. Martino (Coach Equestrian Center, Augusta), Maria Vittoria Ciancico (4/12) su Never For Get Me (C.I. Valverde; Catania), Vito Di Salvo (0/0) su Elixir du Paradis (Riders Club, Palermo) hanno chiuso con un totale di 8 penalità i due percorsi previsti dal regolamento di gara.

La quinta convocata Erika Grazia Arcidiacono (44/4) su Udin’ dell’Armonia (Asd Centro Ippico Cardinale, Paternò) ha effettuato la gara a titolo individuale. La vittoria è andata alla Lombardia (0), mentre il terzo posto è della Puglia (8). Alla Coppa del Presidente hanno preso parte 17 team in rappresentanza dei Comitati Regionali FISE d’Italia. Nella Coppa delle Regioni Pony DeNiroBootCo, novità assoluta del programma sportivo del Galoppatoio di Villa Borghese, la squadra siciliana, sempre agli ordini del capo equipe Bruno Nasisi e composta da Edoardo Arcidiacono (8/0) su Kantjès Florian (Horsing Club, Palermo), Flavio Campanella (1/17) su Pablo (Asde Villa Pensabene, Palermo), Michela Maria Cannella (4/Elim) su Ringesheim (Asde Villa Pensabene, Palermo) e Ginevra Guastella (0/4) su William (Equitazione Siracusana Asd, Siracusa), con 26 penalità ha chiuso in settima posizione. Andrea Cipolla (21/10) su Sissi Scarlet (Asde Villa Pensabene, Palermo) ha preso parte alla gara a titolo individuale.

La vittoria anche in questa occasione è andata alla Lombardia (0), seguita al secondo posto dal Veneto (4) e al terzo dal Lazio. Dieci in tutto i Team in campo. “Salire sul podio della Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo – ha detto Fabio Parziano, Presidente del Comitato FISE Sicilia – è sempre un’emozione indescrivibile per i ragazzi. Sono felice per loro, perchè sono riusciti a vivere questa esperienza di vita indimenticabile. Sugli spalti – ha aggiunto soddisfatto il presidente -girava voce sul fatto che ‘la Sicilia facesse paurà e il risultato ha confermato le aspettative. Voglio fare i complimenti al capo equipe Bruno Nasisi e a ognuno dei componenti della squadra, perchè sono riusciti a rimanere freddi e determinati fino alla fine della gara. Un complimento anche al Team dei pony che forse è stato un pò sfortunato, ma qui a Piazza di Siena per i più piccoli era una prima edizione e sono sicuro che torneranno più agguerriti di prima”.

