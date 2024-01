Salone Mobile Milano negli Usa, Porro”Innovazione e strada per futuro”

Salone Mobile Milano negli Usa, Porro”Innovazione e strada per futuro”

NEW YORK (ITALPRESS) - "È un Salone del Mobile che ha 60 anni di storia, ma nonostante questa heritage così importante, riesce tutte le volte a innovare, a cambiare, a trovare una strada per il futuro ed essere una piattaforma imperdibile per tutta la design community". Lo dice Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano, a margine del roadshow negli Stati Uniti. abr/mgg/gtr