BOLOGNA (ITALPRESS) – Dal prossimo anno il salone classic Auto e Moto d’Epoca, mostra mercato europea del settore, si trasferirà da Padova a Bologna. Nel luglio scorso Padova Hall, la società che controlla Fiera di Padova, ha ceduto la manifestazione a BolognaFiere: così a ottobre 2023 la 40° edizione del salone si svolgerà sotto le Due Torri.

“Siamo impegnati per realizzare al meglio, insieme a BolognaFiere e a tutto il territorio, un grande evento che ogni anno chiama a raccolta migliaia di appassionati da tutto il mondo. Qui può sicuramente trovare un contesto fortemente identitario, ricco di storia, cultura, genialità, intelligenza delle mani”, ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e lavoro, Vincenzo Colla, che ha incontrato Mario Carlo Baccaglini, amministratore delegato di Intermeeting Srl e organizzatore da più di trent’anni dell’esposizione e che continuerà ad organizzarla anche dall’ottobre 2023 a Bologna.

“Questa è la terra della grande passione per i motori- prosegue Colla- dove la filiera dell’automotive rappresenta un’eccellenza assoluta grazie a competenze uniche al mondo e l’obiettivo è fare di questo salone la più grande fiera mondiale dell’auto di ieri-oggi-domani, consapevoli che non c’è innovazione senza storia”.

“L’arrivo di questa fiera- ha concluso l’assessore- è coerente con lo sviluppo del piano industriale di BolognaFiere: non perdere occasioni per attrarre nuove fiere di qualità da inserire in calendario”.

