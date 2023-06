Salini “Stazione Venezia della metro di Roma è anche enorme museo”

"Faremo non solo un cantiere, una stazione della metropolitana, ma abbiamo già trovato 500mila reperti archeologici. Scavando sotto Roma non si può non trovare le tracce del nostro passato che è ricco di storia e che qui, nel Foro, vedeva il suo epicentro" ha detto l'Ad di Webuild, Pietro Salini, in occasione dell’inaugurazione del cantiere Linea C Stazione Venezia di Roma. xb1/ads/mrv