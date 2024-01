ROMA (ITALPRESS) – È salito a 13 il bilancio delle vittime del raid israeliano condotto sabato scorso su Damasco. Il raid ha preso di mira un edificio nel quartiere di Mezzeh, nella parte occidentale di Damasco, dove si trovano i quartieri generali della sicurezza e dell’esercito siriano, così come altri edifici di leader palestinesi, ambasciate e organizzazioni internazionali. Tredici persone sono state uccise, tra cui cinque consiglieri della Guardia rivoluzionaria iraniana, secondo un nuovo conteggio effettuato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani. L’Osservatorio ha annunciato in un comunicato: “Il bilancio delle vittime dell’attacco israeliano contro un edificio nel quartiere di Mezzeh è salito a 13”. L’attacco condotto nel fine settimana è l’ultima operazione mirata di cui Israele è accusata di aver condotto contro i leader di quello che è noto come “Asse della Resistenza”, che è guidato da Teheran e comprende fazioni palestinesi, tra cui Hamas, quelle irachene, oltre all’Iran, Houthi e Hezbollah.

(ITALPRESS).

