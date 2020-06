PALERMO (ITALPRESS) – Con un mese di anticipo rispetto al resto d’Italia, da domani partono i saldi estivi in Sicilia. Divise le associazioni dei commercianti sulla loro utilità.

Lo shopping avrà quest’anno un sapore diverso e dovrà essere guidato a una serie di precauzioni anti coronavirus. Vige, infatti, l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale, disposizioni sulle quali i commercianti dovranno attentamente vigilare. All’ingresso di ciascun punto vendita dovrà essere posto il gel disinfettante. Mentre, per quanto riguarda la possibilità di provare i capi d’abbigliamento in camerino, ciascun negoziante deciderà a discrezione.

