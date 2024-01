Saldi, acquisti per il 63% degli italiani

Il 63,8% dei consumatori acquisterà durante i saldi invernali con un calo di 1,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da un’indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. Per più della metà dei consumatori i saldi rappresentano un’occasione per acquistare articoli a cui pensano da tempo. I capi di abbigliamento per 95% e le calzature sono in cima alle preferenze, seguiti dagli accessori, mentre pelletteria e articoli di valigeria registreranno i maggiori incrementi rispetto allo scorso anno. Il 47% di coloro che faranno acquisti ai prossimi saldi invernali si recherà presso i negozi di fiducia. Segue il canale online con il 38% delle preferenze, gli outlet e altri negozi. Per un consumatore su due i fenomeni dovuti al cambiamento climatico stanno avendo delle conseguenze sulle proprie abitudini di acquisto. Dovendo scegliere tra qualità e prezzo, il 57% indica quale aspetto più rilevante negli acquisti a saldo la qualità dei prodotti. Continua a crescere la quota di coloro che attribuiscono maggiore importanza al prezzo. Il 76% afferma di sentirsi tutelato quando acquista a saldo. sat/mrv