Salario minimo, Conte “Governo ha voltato le spalle agli italiani”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia non può rimanere tra i cinque Paesi su 27" nell'Unione Europea "che ancora non hanno un salario minimo. Queste forze di maggioranza e questo governo hanno deciso di voltare le spalle agli italiani". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula durante la discussione sulle proposte di legge sull'istituzione del salario minimo. sat/gsl (Fonte video: Canale YouTube Giuseppe Conte)