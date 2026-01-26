Sala “No a ICE a Milano, incompatibile con la nostra gestione della sicurezza”

MILANO (ITALPRESS) - "Io sono abbastanza stupito dall'atteggiamento del ministro Piantedosi. Prima dice che il problema c'è, poi dice stiamo facendo una polemica sul nulla. No, non è il nulla. Io credo che da primo cittadino di Milano e da italiano non vorrei proprio che questo corpo di polizia privata di fatto venga a Milano". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con Azione sulla sicurezza urbana, commentando l'ipotesi che l'Ice statunitense venga in città durante le Olimpiadi di Milano Cortina. "È un corpo di polizia che agisce nella totale illegalità, a parte che uccide, ma in ogni caso agisce nell'illegalità - ha puntualizzato poi - . Vuol dire entrare nella casa di cittadini senza nessun mandato, il mandato se lo firmano loro. Per cui sono totalmente incompatibili con le nostre modalità per gestire la sicurezza. Veramente è stupefacente sentir dire che il problema non c'è. Il problema c'è, c'è eccome". Quindi "mi pare che alla fine si stia arrivando a una smentita - come mo auguro - però certamente non penso che siano compatibili con i nostri modi per gestire una tematica delicata come quella della sicurezza, perché delicata lo è senz'altro. Io auspico fortemente che non passino le frontiere italiane", ha concluso il primo cittadino. xm4/pc/mca1