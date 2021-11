Sala: “Delibera interesse pubblico su stadio? Ci stiamo lavorando”

"Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze", ha sottolineato il sindaco di Milano, a margine della deposizione delle corone al Sacrario di Sant'Ambrogio, in occasione della Giornata delle Forze Armate. bla/glb/gtr