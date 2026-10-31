Sahara Occidentale, Waltz all’Onu “Proseguiremo sforzi diplomatici”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Lavoreremo con il Segretario Generale su passi responsabili successivi e continueremo i nostri sforzi diplomatici per risolvere questi conflitti nel mondo. Il Presidente Trump mette la diplomazia al primo posto". Lo ha detto l’ambasciatore americano all'Onu Michael Waltz dopo che la Russia ha posto il veto a una risoluzione americana che avrebbe rafforzato il sostegno alla sovranità marocchina sul territorio conteso del Sahara Occidentale. xo9/mgg/mca3 (video e intervista di Stefano Vaccara)