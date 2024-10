ROMA (ITALPRESS) – Lo Stato del Qatar ha ribadito, lunedì a New York, il suo sostegno al piano di autonomia del Marocco, qualificandolo come un’iniziativa “costruttiva” e una base “oggettiva” per qualsiasi soluzione realistica e duratura alla disputa regionale intorno al Sahara Occidentale.

Intervenendo davanti ai membri del 4° Comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il rappresentante del Qatar, Jassim Al-Thani, ha espresso il sostegno del suo Paese agli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite volti a facilitare il raggiungimento di una soluzione politica duratura e di un compromesso all’interno nel quadro del processo portato avanti sotto gli auspici delle Nazioni Unite, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, inclusa la 2703, e nel rispetto della sovranità del Marocco e della sua integrità territoriale.

Il diplomatico ha inoltre accolto con favore gli sforzi compiuti dall’inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara, esprimendo la speranza di vedere concretizzarsi una soluzione definitiva e duratura a questa controversia, a favore del rafforzamento della stabilità e della cooperazione nella regione, nonché del rafforzamento della stabilità e della cooperazione nella regione, la pace e sicurezza internazionale.

La dinamica dei riconoscimenti della sovranità del Marocco sul Sahara e dei sostegni alla sua iniziativa d’autonomia ha visto negli ultimi anni un fortr impulso . Sono più di 112 paesi membri ONU che sostengono l’autonomia, fra cui 20 membri UE, e oltre 30 i paesi che hanno aperto consolati nelle città di Layoune e Dakhla Come segno di riconoscimento della sovranità del Marocco.

– foto Map –

