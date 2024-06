ROMA (ITALPRESS) – “Se pensi solo a difendere contro squadre come Portogallo o Spagna, finisci per perdere. Ma noi non solo siamo bravi a difendere, sappiamo anche come gestire il pallone, contro il Portogallo abbiamo avuto ottimi momenti di possesso palla. Spero di vedere la stessa prestazione contro la Spagna”. Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, non si sente battuto in partenza alla vigilia della sfida contro la Spagna, in programma domani alle 21 a Colonia, al RheinEnergieStadion. “Loro sono chiaramente la squadra migliore del torneo, hanno grandi calciatori, giocano tutti in grandi campionati e top squadre. Yamal e Williams sono fantastici. Rodri? Per me è il migliore al mondo nel suo ruolo. Ma il calcio non è solo una questione individuale, è anche una questione collettiva e da questo punto di vista la Spagna è una grande squadra. Così come la Georgia”. Sagnol ha poi parlato delle forti motivazioni che avranno i suoi ragazzi: “E’ facile motivarli, nemmeno ci sarebbe bisogno di me”. Il tecnico francese ha anche parlato dei due giorni di riposo in meno che la Georgia ha avuto rispetto alla Spagna.

“E’ stato più problematico recuperare perchè abbiamo avuto quattro giorni e la Spagna sei. Non mi lamento, è così, ma avrei preferito avere altri due giorni. Spero che i giocatori abbiano recuperato bene e che stiano bene per domani”. Impossibile per l’allentore dei georgiani non pensare a quanto accaduto nelle qualificazioni, proprio contro la Spagna: 7-1 a Tbilisi e 3-1 a Valladolid per le Furie Rosse: “E’ stato un momento difficile per noi, ma a volte hai bisogno di cose del genere. Se siamo qui è perchè quell’1-7 ci ha insegnato sicuramente qualcosa”.

