Sabato 27 settembre al Teatro del Parco l’Open Day della stagione per bambini

VENEZIA (ITALPRESS) – La nuova Stagione per bambini e famiglie Domenica a Teatro 2025.26, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, è pronta a incantare il pubblico con la sua 31ª edizione, in programma da settembre 2025 a marzo 2026 al Teatro del Parco. L’evento di apertura si terrà sabato 27 settembre 2025 con un Open Day ricco di eventi.

Si aprirà la giornata, alle ore 17.00 in teatro, con lo spettacolo Peter Pan. Una storia di pochi centimetri di Eccentrici Dadarò. Lo spettacolo racconta il viaggio di Arturo e sua figlia Wendy alla ricerca di Peter Pan. Un sogno o una storia vera… un viaggio oppure no…una storia che racconta dei grandi e dei piccoli; un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti lontani. Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti… per accompagnare in volo Arturo, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande… alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita… e un’isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili… per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo… e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.

Successivamente, alle ore 18.00 in piazzale divisione acqui, lo Studio Ponti Bologna presenterà Voli in mongolfiera, un’affascinante manifestazione dotata di fascino e maestosità non comuni, la possibilità di …toccare il cielo con un dito effettuando ascensioni controllate in compagnia del nostro comandante abilitato, esperto professionista che sarà l’autista che vi guiderà verso lontane mete dando la possibilità di ammirare dall’alto uno splendido panorama. Terminata l’ascensione si scenderà nuovamente a terra per cedere il posto ad altri bambini con le loro famiglie per una nuova avventura in mongolfiera. Durante la giornata dell’Open Day sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento alla nuova Stagione di Domenica a Teatro 2025.26.

