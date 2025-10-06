Sabalenka sempre in testa al ranking WTA, Paolini stabile all’8° posto

ROMA (ITALPRESS) – Poche le variazioni nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata dalla Wta dopo la conclusione del 1000 di Pechino. Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, stabile all’ottavo posto. Alle sue spalle perdono una posizione sia Lucia Bronzetti, ora numero 74, che Elisabetta Cocciaretto, adesso 92esima. Quasi immutata la top ten. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka. La 27enne di Minsk è seguita dalla polacca Iga Swiatek, seconda e dalla statunitense Coco Gauff, terza. Quarta piazza per un’altra tennista degli Usa, ovvero Amanda Anisimova, che conferma il proprio “best ranking” dopo il successo di Pechino; quinta la 18enne russa Mirra Andreeva. La statunitense Jessica Pegula guadagna un posto, ora è sesta, ai danni della connazionale Madison Keys, scesa in settima piazza. Chiudono la top ten Paolini, ottava, seguita dalla kazaka Elena Rybakina, nona, e dalla cinese Qinwen Zheng, decima.

LA TOP TEN DEL RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka (Blr) 11.010 (–)

2. Iga Swiatek (Pol) 8.553 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 7.263 (–)

4. Amanda Anisimova (Usa) 5.989 (–)

5. Mirra Andreeva (Rus) 4.698 (–)

6. Jessica Pegula (Usa) 4.653 (+1)

7. Madison Keys (Usa) 4.459 (-1)

8. Jasmine Paolini (Ita) 4.156 (–)

9. Elena Rybakina (Kaz) 3.898 (+1)

10. Qinwen Zheng (Chn) 3.678 (-1)

LE ALTRE ITALIANE

74. Lucia Bronzetti 912 (-1)

92. Elisabetta Cocciaretto 795 (-1)

150. Lucrezia Stefanini 490 (-1)

158. Nuria Brancaccio 463 (-5)

201. Camilla Rosatello 348 (+66)

209. Tyra Caterina Grant 336 (+4)

210. Silvia Ambrosio 334 (-6)

272. Nicole Fossa Huergo 253 (-16)

285. Jessica Pieri 236 (-1)

