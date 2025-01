S25 di Samsung, intelligenza artificiale all’insegna dell’interazione

MILANO (ITALPRESS) - Debutto mondiale per Samsung Galaxy S25 in tre modelli. Con il nuovo smartphone presentato dalla casa sudcoreana, l'intelligenza artificiale integrata fa un balzo in avanti. Tante le novità, le racconta Nicolò Bellorini, Vice President divisione MX Samsung Electronics Italia. f03/fsc