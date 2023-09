Ryanair, Wilson “In Sicilia vogliamo continuare a crescere”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo incontrato il presidente Schifani. Gli abbiamo illustrato la nostra proposta di crescita per portare 3 milioni di passeggeri e aumentare la spesa turistica di un miliardo e mezzo l’anno in Sicilia. È un vero impegno da parte nostra per la Sicilia. La Sicilia ha bisogno di più posti con tariffe più basse. Abbiamo 400 aeromobili in arrivo nei prossimi 5-6 anni e voglio metterne il maggior numero possibile in Sicilia". Così Eddie Wilson, ceo di Ryanair, a margine di una conferenza stampa a Palermo, riferendosi all'incontro stamane con il governatore siciliano. xd6/col3/gtr