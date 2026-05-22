Russo “Ddl “Liberi di scegliere” proteggerà madri e minori dalla mafia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo Ddl agisce proprio nella logica della libertà di scelta, che speriamo riesca ad essere approvata nel più breve tempo possibile per far sì che gli eroi della mafia vengano concretamente onorati". Così Raoul Russo, senatore di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Antimafia, a Palazzo Branciforte, a Palermo, nel corso della presentazione del ddl bipartisan 'Liberi di scegliere'. "Si tratta di un disegno di legge bipartisan, dimostrazione concreta di come questa commissione antimafia stia lavorando bene e non con una semplice ricerca storica, ma operando sull'attualità - ha spiegato Russo -. Un progetto di legge che non si occupa esclusivamente della parte interdittiva della lotta alla mafia, ma va a completare la capacità di fermare le organizzazioni criminali nel reclutamento dei suoi attori, soprattutto dei giovani. Il disegno di legge - prosegue - prevede un sistema di protezione per madri e minori, da sottrarre al giogo della criminalità estendendo la protezione a quelle famiglie che realmente vogliono uscire dall'appartenenza a una famiglia mafiosa. Registriamo fin troppi giovani ammaliati dalle logiche del potere criminale, che si ritengono eroi negativi di un contesto marcio", conclude. xi6/tvi/mca1