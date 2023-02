BENGALURU (INDIA) (ITALPRESS) – “Il governo italiano sta per approvare un altro decreto in favore dell’Ucraina che stabilisce ulteriori aiuti e risorse economiche”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della sessione del G7 a Bengaluru dedicata al supporto all’Ucraina, attaccata dalla Russia.

Sull’efficacia delle sanzioni contro la Russia, Giorgetti, dopo aver confermato il pieno appoggio dell’Italia alle misure, ha sottolineato che “se i tanti sforzi finora compiuti in questa direzione non hanno portato i risultati che ci si aspettava, questo è accaduto perchè esse devono essere applicate non solo dai Paesi del G7 ma anche da quelli del G20. Diversamente la Russia aggira il sistema sanzionatorio e gli effetti rischiano di non essere all’altezza delle nostre aspettative”.

