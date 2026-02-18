Russell detta il ritmo nella prima giornata dei secondi test pre stagionali in Bahrain

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Migliorano ulteriormente i tempi sul giro nella prima giornata dei secondi test pre stagionali in Bahrain. A chiudere oggi in cima alla classifica è stato George Russell (Mercedes) con un crono di 1:33.459s, seguito da Oscar Piastri (McLaren) in 1:33.469s, esattamente due decimi più veloce del miglior tempo fatto segnare da Kimi Antonelli la scorsa settimana. Charles Leclerc (Ferrari) non è riuscito a raggiugere il tempo dell’australiano per +0.270s. I cinque migliori tempi di mercoledì sono stati ottenuti tutti con la mescola C3, in condizioni di pista molto simili a quelle dei precedenti tre giorni di test. A differenza della scorsa settimana, le squadre hanno potuto selezionare 24 set di gomme da asciutto dall’intera gamma Pirelli. La mescola più utilizzata è stata la C3, impiegata per il 72% dei giri totali, pari a 842 tornate. Con la C2 sono stati percorsi 227 giri (19%), mentre la C1 è stata usata per 48 giri (4%). Le tre mescole hanno quindi coperto, partendo da C1, rispettivamente 259, 1228 e 4556 chilometri. Se la C5 non è stata impiegata da alcuna scuderia, la C4 ha avuto un ruolo marginale, relegato alle ultime ore della sessione quando la temperatura dell’asfalto è calata.

McLaren, Red Bull e Williams l’hanno montata principalmente per alcuni performance run, completando in totale 47 giri (254 chilometri, il 4% del totale). Fa eccezione un run di Oscar Piastri di 12 giri, su un set che aveva già percorso 7 tornate. Il miglior tempo su C4 è proprio di Piastri in 1:33.641s, così come anche il migliore con la C2 (1:34.067s). La mescola più dura è stata invece appannaggio di Russell, autore di un giro in 1:37.094s. In generale, le squadre sembrano aver dedicato la giornata a valutare diversi set up delle vetture attraverso run brevi. Tra gli stint più lunghi, quello di 15 giri di Sergio Perez (Cadillac) su C1. Grande assente in pista è stato Max Verstappen, unico pilota a non prendere parte alla giornata di test che si è conclusa con la prova di una nuova procedura di accensione delle luci di partenza. Le temperature ambientali sono risultate leggermente più fresche rispetto a venerdì scorso, anche se l’asfalto ha comunque raggiunto i 44°C. L’aria ha oscillato tra una minima di 24°C e una massima di 31°C. L’attività in pista riprenderà domani dalle 10 alle 19 ora locale.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).