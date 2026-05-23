MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Sul circuito di Montréal, intitolato a Gilles Villeneuve, George Russell la spunta su Andrea Kimi Antonelli di soli 68 millesimi. Con lo stesso distacco delle qualifiche Sprint di ieri, il pilota britannico ferma il cronometro sul tempo di 1’12”578 e centra la terza pole position consecutiva sul tracciato canadese. “È sempre una sfida fare due qualifiche in due giorni. Abbiamo dovuto rivedere tutto prima dell’ultimo tentativo, sembrava tutto andare per il peggio dopo il primo tentativo e invece è arrivata la pole. Abbiamo fatto dei cambiamenti di assetto anche in vista della giornata di domani (prevista pioggia), è stato bello essere riusciti a rimettere insieme i pezzi in Q3”, le parole di Russell, che torna in prima fila dopo il quinto posto nelle qualifiche di Miami. È invece la quinta prima fila su cinque gare per Antonelli, che sul giro secco non è mai andato sotto la seconda posizione. “È stato difficile trovare la finestra giusta per mettere in temperatura le gomme. Ho lasciato qualcosa sul tavolo nell’ultimo time attack, ma George ha fatto un giro incredibile. Le condizioni domani saranno diverse ma credo saremo pronti a tutto”, afferma il leader del Mondiale.

La McLaren si conferma seconda forza con Lando Norris terzo a 0”151 e Oscar Piastri quarto a 0”203. “Abbiamo fatto un buon lavoro e qui non è facile mettere insieme un giro. Mercedes è più veloce ma è bello essere competitivi. Il meteo domani sarà un’incognita, ma noi saremo lì”, le dichiarazioni del campione del mondo in carica, che si candida ad essere il primo rivale delle Frecce d’Argento nella gara di domani. La Ferrari non riesce ad accendersi in Q3. Sembrava pimpante in Q1 e Q2 Lewis Hamilton, sei volte poleman in Canada, che commette una sbavatura nell’ultimo time attack e non va oltre la quinta piazza a 0”290 da Antonelli: “In Q3 sono partito bene ma non sono riuscito a migliorarmi nell’ultimo tentativo. Sono abbastanza ottimista per domani, non so cosa aspettarmi e dovremo vedere quali saranno le condizioni meteo. Se sarà bagnato dovremo ottimizzare alcune cose, ma la massima è messa bene. La pioggia potrebbe aiutarci ad andare un po’ meglio”, sottolinea – ai microfoni di Sky Sport – il 41enne britannico che batte uno spento Charles Leclerc, ottavo a 0”398.

“Per ora è stato un weekend orribile. Il feeling non poteva essere peggio di così, soprattutto per i problemi che abbiamo avuto ieri. In qualifica non siamo riusciti a mettere insieme tutte le cose. In Q3 sono riuscito a prendere un po’ di fiducia e ho fatto un giro accettabile, anche se l’ottava posizione non è abbastanza sicuramente”, spiega il pilota monegasco a Sky Sport. In mezzo alle Rosse ci sono le Red Bull di Max Verstappen, sesto a 0”329, e Isack Hadjar, settimo a 0”357. Completano la top ten il britannico Arvid Lindblad (Racing Bulls) e l’argentino Franco Colapinto (Alpine).

Nella Sprint la fa da padrone Russell, che resiste agli attacchi di Antonelli in un duello piuttosto acceso e recupera due punti in classifica piloti sul leader del Mondiale. Qualche sbavatura di troppo per il 19enne bolognese, che termina terzo dietro Norris. Quarto Piastri, che beffa le Ferrari di Leclerc (5°) e Hamilton (6°). A punti anche Verstappen (7°) e la Racing Bulls di Lindblad (8°). Domani alle 22.00 semaforo verde per i 70 giri del Gran Premio del Canada.

– Foto Ipa Agency –

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