Russell conquista la pole in Canada, Antonelli in prima fila, Hamilton 5°

IPA85011428 - GEORGE RUSSELL (GBR) of Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team LANDO NORRIS (GBR) of McLaren Mastercard Formula 1 Team ANDREA KIMI ANTONELLI (ITA) of Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team on Saturday during the 2026 Formula 1 Lenovo Canadian Grand Prix at the Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal, QC, Canada on May 23, 2026. Photo by Antoine Lapeyre/ABACAPRESS.COM

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell (Mercedes) in pole position nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota britannico ferma il cronometro sul tempo di 1’12″578 e precede di 0″068 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Terza e quarta le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis Hamilton (Ferrari) è quinto davanti a Max Verstappen (Red Bull). Chiude ottavo uno spento Charles Leclerc (Ferrari) dietro anche alla Red Bull di Isack Hadjar. Nono Arvid Lindblad (Racing Bulls) e decimo Franco Colapinto (Alpine).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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