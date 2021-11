PALERMO (ITALPRESS) – Sarà la terza e ultima tappa in programma a Trappeto il 12 dicembre prossimo, con il X Trofeo podistico “Le antiche vie di Trappeto”, gara sui 10 Km organizzata dall’ASD Club Atletica Partinico in collaborazione con l’ASD Agex, a decidere l’VIII edizione del Running Sicily-Coppa Conad. Dopo la Palermo International Half Marathon, infatti, la Marathon Monreale è in testa alla classifica a squadre maschile con 10.689 punti, seguito dalla Polisportiva Ingargiola con 9.281 punti e dalla Pegaso Athlet con 8786. Quarta la Universitas Palermo con 7.109 punti. Dominio della Trinacria Palermo, invece, tra le donne: guida la classifica con 3.068 punti, davanti a Palermo Running, seconda con 1.694 punti, terza l’Universitas Palermo con 1.112, seguita dal 5 Torri Fiamme Cremisi con 931 punti.

Annalisa Di Carlo della Mega Hobby Sport tra le donne e Giovanni Arena della Polisportiva Ingargiola tra gli uomini sono in testa, invece, alle rispettive classifiche individuali. La Di Carlo, vincitrice a ritmo di primato personale della Mezza Maratona di Palermo (1h25011), è al comando con 540 punti davanti a Maria Grazia Bilello della Universitas Palermo e Zaira Martorana della Marathon Monreale, appaiate al secondo posto con 504 punti, mentre tra gli uomini, Arena con 1.076 punti precede Giuseppe Greco della Polisportiva Pegaso (932) e Francesco Gargagliano con 818. Al termine della gara di Trappeto sarà stilata la classifica finale comprendente la somma dei migliori 2 punteggi ottenuti nelle 3 tappe.

