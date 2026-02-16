Rubio “Gli Usa vogliono la fine della guerra in Ucraina ma non impongono accordi a nessuno”

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra in Ucraina ma non intendono “imporre accordi a nessuno”. Lo ha dichiarato da Budapest il segretario di Stato americano, Marco Rubio, al termine di un incontro con il premier ungherese Viktor Orban. “Non cerchiamo di imporre a nessuno un accordo che non vuole accettare”, ha detto. Il segretario di Stato ha precisato che gli Usa sono “gli unici” in grado di far sedere le parti in causa allo stesso tavolo.

Un nuovo round di colloqui tra Russia, Usa e Ucraina avrà luogo il 17 e 18 febbraio a Ginevra, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo. Il primo ciclo di consultazioni trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti si è svolto il 23 e 24 gennaio ad Abu Dhabi, mentre il 4 e 5 febbraio si è svolto, sempre ad Abu Dhabi, il secondo round di colloqui.

