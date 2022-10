MILANO (ITALPRESS) – L’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Royal Philips ha nominato Roy Jakobs prossimo presidente e Ceo della società, a partire dal 15 ottobre, succedendo a Frans van Houten.

“E’ stato per me un onore e mi sento profondamente privilegiato per aver avuto l’opportunità di guidare Philips su un percorso di grande rilevanza per il suo futuro, scegliendo l’innovazione nel campo della salute e dell’assistenza sanitaria come nuovo focus per la nostra azienda”, ha affermato Frans van Houten. “Molti obiettivi sono stati raggiunti negli ultimi 12 anni e voglio ringraziare i tanti colleghi, appassionati e talentuosi, che hanno reso possibile tutto ciò. Tuttavia, molto resta da fare e questo sarà ora il compito del Comitato Esecutivo sotto la guida del mio successore. Auguro a Roy e al team grandi successi”, ha aggiunto. “Sono onorato di essere stato nominato Co di Philips e di poter continuare a contribuire, insieme ai colleghi, a migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso l’innovazione”, ha affermato Roy Jakobs “Philips è un’azienda unica, un brand forte, con oltre 130 anni di storia all’insegna dell’innovazione e un brillante futuro come leader nell’Health Technology. Sono pronto a guidare l’azienda in modo trasparente, responsabilizzando e dando fiducia alle nostre persone, per affrontare insieme le sfide del presente e scrivere il prossimo capitolo della storia Philips”, ha aggiunto.

