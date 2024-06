ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Brutto colpo per la Turchia e Vincenzo Montella in vista di Euro2024. L’amichevole di martedì contro l’Italia è costata cara a Ozan Kabak: il 24enne difensore dell’Hoffenheim ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio destro, ha fatto sapere la Federazione. Lungo stop e niente Europei dunque per il giocatore, per il quale al momento Montella non ha chiamato un sostituto. La Turchia è inserita nel girone F con Portogallo, Repubblica Ceca e Georgia, quest’ultima rivale nella gara d’esordio del 18 giugno.

(ITALPRESS).