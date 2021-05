SCARPERIA (ITALPRESS) – “Ora affrontiamo un periodo molto importante del campionato perchè ci sono tante gare. Quindi senza la Finlandia avremo un mese di pausa e senza dubbio durante quel periodo tutti inizieranno a pensare al 2022. A quel punto prenderò la mia decisione, ma dovrò parlare anche con Petronas e Yamaha. Vedremo, senza dubbio queste quattro gare sono importanti per cercare di fare buoni risultati”. Lo ha detto Valentino Rossi in merito al proprio futuro in MotoGp nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’Italia in programma al Mugello. “Questo è un luogo speciale per tutti gli italiani che sono appassionati di moto, si tratta di un luogo speciale anche per me: questa pista e le colline sono incredibili. Come andrà il weekend? Dobbiamo valutare varie cose, a Le Mans siamo migliorati un pò anche se la domenica le condizioni erano complicate. Vedremo quale sarà la nostra velocità su questa pista” ha aggiunto Rossi.

(ITALPRESS).