Rossi “Capire ragioni redistribuzione fondi Coesione”

"Dobbiamo capire le motivazioni di questa redistribuzione, anche in considerazione del fatto che la Polonia, che riceve il maggior numero di risorse, stamattina ha dichiarato di non intende assumersi nessun impegno per la lotta climatica al 2050" fa sapere Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana a margine della Commissione per lo sviluppo regionale, che si e' svolta al Parlamento europeo. alp/sat/red