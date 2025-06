Il Consiglio Europeo si divide su Israele

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio europeo è unito nella richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza e del rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, ma si divide sull’accordo di cooperazione con Israele. Al vertice che si è svolto a Bruxelles, un gruppo di Paesi guidato da Spagna e Francia ha chiesto di sospendere l’intesa, altri si sono detti contrari, e tra questi figurano Italia e Germania. Nelle conclusioni del Consiglio Ue, la questione viene rimandata alla prossima riunione di luglio, chiedendo nel frattempo un approfondimento all’alto rappresentante per la Politica Estera dell’Unione, Kaja Kallas. Il Consiglio europeo chiede comunque a Israele il rispetto del diritto internazionale e di revocare il blocco su Gaza, per consentire un accesso immediato e senza ostacoli agli aiuti umanitari. In merito al conflitto Israele-Iran, il Consiglio Europeo ha accolto con favore la tregua in atto, chiedendo alle parti di astenersi da azioni che potrebbero portare a una nuova escalation. I leader Ue hanno ribadito che all'Iran non dovrà mai essere consentito di acquisire un'arma nucleare, e che continueranno a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici per una soluzione duratura della crisi. gsl