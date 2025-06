Il costo dell’energia tallone d’Achille dell’industria europea

ROMA (ITALPRESS) - I costi dell'energia sono il vero tallone d'Achille per l'industria europea, e in particolare per quella chimica, nel confronto con i colossi statunitensi e cinesi. Ne ha parlato Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, in un'intervista all'Italpress. sat/gsl