Le icone mondiali Rosè e Bruno Mars entrano nella storia con il nuovo singolo "APT" che entra al numero 1 della classifica Global di Spotify e al numero 1 della classifica di debutto, oltre a registrare 46 milioni di stream nel mondo fino ad oggi e oltre 190 mila creations su Tik Tok.

Con questi dati Rosè diventa la prima artista donna kpop a raggiungere il n.1 nella classifica global, mentre per Bruno Mars è il debutto più alto di tutta la sua carriera. “APT.” è il nome (abbreviazione di “appartamento”) di un gioco coreano molto popolare nei raduni sociali con regole semplici e divertenti.

“APT.” è il primo singolo del primo album in studio di Rosè, “rosie”, in uscita il 6 dicembre e già disponibile in pre-order . La raccolta di 12 tracce segna la pubblicazione più personale e sincera di Rosè, che ha co-scritto l’intero progetto, compresa “APT”. Come membro delle Blackpink, una delle band composta di ragazze che ha venduto di più di tutti i tempi, Rosè ha infranto record, si è esibita sui palcoscenici più famosi e ha accumulato milioni di fan in tutto il mondo. Da sola, il singolo “On The Ground” della superstar coreano-neozelandese, uscito nel 2021, ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica Billboard Global 200 ed è diventato il brano di una donna K-pop solista con la posizione più alta nella Billboard Hot 100. Allo stesso tempo, Rosè è un’icona della moda come ambasciatrice globale di marchi famosi come Saint Laurent, Tiffany & Co, Rimowa e Puma. La sua influenza nella musica, nella moda e nella filantropia ha dimostrato la crescita dell’influenza coreana nella musica e nella moda su scala globale.

