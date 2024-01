Ronzulli lancia l’hashtag #sosteniamopastarummo

ROMA (ITALPRESS) - “La mamma dei cretini è sempre incinta. Da qualche ora. Gira sui social un hashtag molto virale che si chiama #boicottiamopastarummo. Volete sapere perché? Perché un ministro della Repubblica italiana, il ministro Matteo Salvini, ha deciso di omaggiare con la sua visita lo storico pastificio. Allora ditemi voi se per andare contro Matteo Salvini bisogna tifare per il fallimento di un’azienda, facendo perdere decine e decine di posti di lavoro, lasciando per strada tantissime famiglie. Io non lo trovo corretto". Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, in un video pubblicato sui social. "Motivo per cui lancio un contro-hashtag, #sosteniamopastarummo, e chiedo di farmi aiutare ai paladini dei lavoratori che sono il segretario del Pd, Elly Schein, e il segretario del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte - aggiunge -. Poi per rendere questo hashtag ancora più virale chiedo di darmi una mano a Flavio Briatore e Francesca Barra. Ps: non è un’adv, ma è una giusta causa”. sat/gtr (Fonte video: profilo Instagram Lucia Ronzulli)