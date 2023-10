NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italpress è da ringraziare per il grande lavoro che fa. Per questa agenzia che festeggia 35 anni si può applicare la regola delle tre T:

talento, tolleranza e tenacia. Non si resiste 35 anni senza talento, la tolleranza per essere andati oltre il pregiudizio di chi non ha creduto in voi all’inizio e la perseveranza nelle intenzioni e nelle azioni”. Lo ha dichiarato Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine del talk “Informazione globale e made in Italy Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress.

