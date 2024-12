ROMA (ITALPRESS) – “In Europa la percentuale di analfabetismo digitale è al 56%. Un dato tanto sorprendente quanto inaccettabile. Occorre intervenire per invertire la rotta se non vogliamo relegare i nostri giovani alla marginalità e alla disoccupazione”. Così Saverio Romano, presidente della Commissione Bicamerale per la Semplificazione, nel dare notizia di due audizioni che l’organismo ha effettuato. La prima con il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e la seconda con Giovanni Anastasi, presidente di Formez Pa. “Due incontri – ha commentato il presidente Romano – di grande spessore e utilità per la Commissione che ha raccolto i dati offerti dai vertici di due importanti realtà. Uno su tutti: quello relativo all’analfabetismo digitale che in Europa raggiunge il 56%. Come contrastarlo? Con la piattaforma Syllabus – spiega Romano – che eroga corsi nella modalità webinar e di cui oggi possono avvalersi solo i dipendenti dalla pubblica amministrazione. Ho proposto di ampliare la platea e di estenderla anche agli studenti, coinvolgendo le scuole”. Tra gli altri temi trattati nel corso delle due audizioni, “lo stato dell’arte sul fronte della cybersicurezza e su quello dell’efficientamento dell’ecosistema digitale nazionale, la formazione e il tema dell’intelligenza artificiale sul quale, grazie al dl 1146 al Senato, si entrerà nel merito degli sviluppi, delle applicazioni, dei poteri e delle norme”.

