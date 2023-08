Roma, Rocca “Malagrotta occasione di collaborazione Regione-Comune”

ROMA (ITALPRESS) - "La collaborazione tra Comune di Roma e Regione Lazio è doverosa. È importante trovare i punti di contatto per il bene delle nostre comunità". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della presentazione dei bandi di gara per la messa in sicurezza del sito di Malagrotta.