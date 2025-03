Roma, il concertone del “Primo Maggio” torna a Piazza San Giovanni

ROMA (ITALPRESS) – I tre Segretari generali di Cgil Cisl Uil hanno incontrato questo pomeriggio i vertici della Rai per l’organizzazione del “Primo Maggio”.

Quest’anno i Sindacati hanno scelto il tema della salute e sicurezza sul lavoro. Saranno tre le manifestazioni unitarie che si svolgeranno la mattina, in contemporanea, in tre luoghi simbolici del Paese: a Roma (Fori imperiali), con il Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Casteldaccia (Palermo), con la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, e a Prato, con il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri.

Come di consueto, i tre comizi saranno trasmessi in diretta su Rai3 a cura del Tg3. Nel pomeriggio si svolgerà a Roma il Concertone, sempre sullo stesso tema, che, quest’anno, tornerà nella sede tradizionale di Piazza San Giovanni e verrà trasmesso in diretta da Rai 3 a cura della Direzione Prime Time.

