ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha comunicato alla Giunta capitolina la decisione di assegnare la delega alle politiche del Personale all’Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci. La delega alla Sicurezza è stata invece assegnata all’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli.

Le due materie erano state finora mantenute in capo al Sindaco che, in un’ottica di razionalizzazione del lavoro e di riorganizzazione delle competenze, ha scelto adesso di attribuirle a due componenti della sua Giunta.

– foto xi6/Italpress

