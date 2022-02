ROMA (ITALPRESS) – “Sono davvero felice del fatto che Francesco Greco abbia accettato l’incarico di consigliere per la trasparenza contro l’evasione, il riciclaggio e l’evasione fiscale. Greco è forse una delle massima autorità mondiali di contrasto alla criminalità. Come procuratore di Milano e anche in tutta la sua carriera”: così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in conferenza stampa il nuovo collaboratore della Giunta per la legalità, Francesco Greco, ex magistrato del pool di Mani Pulite. “Nella mia passata esperienza ministeriale ho già avuto modo di rapportarmi con lui su questi temi e sono veramente contento per questa nomina – ha aggiunto Gualtieri -. Con lui cercheremo di concentrare il lavoro su diversi aspetti, tra cui il contrasto alla corruzione a favore della trasparenza delle procedure. “Abbiamo davanti a noi il Pnrr, il Giubileo e la messa in moto della macchina capitolina per mobilitare ingenti risorse – ha poi sottolineato Gualtieri -. L’efficienza deve accompagnarsi a legalità. Su questi temi svilupperemo accordi e anche procederemo a un lavoro di verifica e mappatura di controllo delle procedure per coniugare rapidità, trasparenza e legalità. Poi ci sarà da fare un lavoro importante anche sulla riscossione, per avere importanti risorse per il bilancio”.

“Infine procederemo anche alla costituzione di un gruppo di lavoro per sostenere la candidatura di Roma come sede dell’Agenzia europea anti riciclaggio e su questo stiamo lavorando insieme al ministero dell’Economia e delle Finanze, con tutto il governo e con la Banca d’Italia”, ha concluso Gualtieri.

“Ho dato la mia disponibilità soprattutto perchè sono davvero strategici per un Comune e per l’amministrazione in generale i temi della legalità e della trasparenza, accompagnati all’efficienza – ha sottolineato Greco -. Io non conosco i problemi della macchina comunale, ma penso che si possa fare un lavoro utile per la città rendendo la macchina più efficiente e trasparente nei rapporti tra Roma Capitale con gli altri enti e immaginando percorsi di digitalizzazione”.

(ITALPRESS).

