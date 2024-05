ROMA (ITALPRESS) – La popolazione residente nel Lazio, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2022, ammonta a 5.720.536 residenti, in aumento rispetto al 2021 (+5.654 individui; +0,1%); quasi tre quarti della popolazione vive nella provincia di Roma (73,9%). Il lieve aumento rispetto al 2021 è frutto dei valori positivi del saldo migratorio interno, del saldo migratorio con l’estero e dell’aggiustamento statistico, che superano la perdita dovuta al saldo naturale. Nel Lazio, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 36.062 (-1.175 rispetto al 2021).

Il tasso di mortalità si attesta all’11,2 per mille, invariato rispetto al 2021, con un picco del 15,0 per mille registrato nella provincia di Rieti. Le donne sono il 51,6% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 178mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile. L’età media si innalza rispetto al 2021 da 46,0 a 46,2 anni. Latina è la provincia più giovane (45,5 anni), Rieti quella più anziana (48,3 anni).

Gli stranieri censiti sono 634.045 (+15.903 rispetto al 2021), l’11,1% della popolazione regionale. Provengono da 189 Paesi, prevalentemente da Romania (31,0%), Filippine e Bangladesh (6,7% per entrambi). Poco più della metà della popolazione (50,4%) vive nei due comuni con oltre 100.000 abitanti (Roma, che da sola ne conta oltre 2 milioni e 755mila, e Latina) e il 16,6% in quelli con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti. I comuni di montagna subiscono il maggior decremento di popolazione (-0,6%) e presentano una struttura per età più vecchia (età media: 47,8 anni).

