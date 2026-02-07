Roma, droga nelle periferie: 8 arresti tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo colpo allo spaccio nelle periferie della Capitale, dove i Falchi della Polizia di Stato hanno arrestato otto pusher nel corso di una serie di interventi mirati condotti tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. L'operazione, portata avanti dagli agenti della VI sezione della Squadra Mobile, è scattata a seguito di una mappatura dettagliata delle aree più sensibili del quadrante compreso tra viale dell'Archeologia e la zona del cosiddetto "Ferro di Cavallo". tvi/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)