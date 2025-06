Roma, daspo urbano per un uomo e tre donne che si prostituivano

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno intensificato i controlli sul territorio, effettuando mirati servizi antidegrado, finalizzati a scoraggiare il fenomeno della prostituzione di uomini e donne, nella zona dell’Eur.

Durante i controlli, in via Dodecaneso, viale Tupini e viale Murri, i Carabinieri hanno identificato e sanzionato in via amministrativa un uomo e tre donne, tutti originari della Romania, che si prostituivano. A tutti loro è stato contestato il Daspo Urbano, in quanto avrebbero limitato la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture stradali, in violazione dei divieti di stazionamento e occupazione del suolo pubblico e con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dall’area e sanzione amministrativa di 100 euro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).