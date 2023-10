ROMA (ITALPRESS) – Roma Capitale lancia “Green talk”, il podcast dedicato alle politiche ambientali. A partire da oggi su Spotify e su comune.roma.it sarà possibile ascoltare il primo episodio del ciclo dedicato ad ambiente, sostenibilità e qualità della vita in città, con un approfondimento sulle azioni dell’amministrazione capitolina in questo ambito.

Ogni puntata affronterà un tema diverso con il contributo di tecnici ed esperti di Roma Capitale e delle società partecipate che ogni giorno si occupano di ambiente. Si va dai servizi per la mobilità cittadina alla gestione dei rifiuti, dalle azioni contro lo spreco alimentare e dell’acqua, a quelle per la salvaguardia della biodiversità, fino alle campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sui temi ambientali.

Nei primi tre episodi: “Il piano verde per Roma”, con l’intervento dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi; “Roma contro lo spreco” con Marta Geranzani, responsabile del Servizio Attuazione delle Strategie di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti e per la gestione dei rifiuti urbani; “Agenda 2030: obiettivi e strategie di Roma Capitale”, insieme a Edoardo Zanchini, dirigente dell’ufficio di scopo “Clima” di Roma Capitale.

Per trovarli su Spotify basta cercare “Green Talk” tra i podcast o “Roma Capitale” tra i profili. Oppure si possono ascoltare nella sezione Attualità del portale comune.roma.it

Infine, sono stati dislocati manifesti in città, nelle stazioni e sulle pensiline digitali degli autobus con un codice di Spotify da scansionare per accedere ai contenuti pubblicati.

“Green Talk” si va ad aggiungere agli altri podcast prodotti da Roma Capitale che si possono ascoltare sempre sul profilo Spotify dell’ente e sul portale istituzionale: “InfoRoma”, il notiziario quotidiano con le tre principali notizie da non perdere su mobilità, cantieri, eventi riguardanti la città e “Per una Capitale dei diritti”, il podcast dedicato alle politiche LGBT+ di Roma Capitale.

– foto. ufficio stampa Roma Capitale –

