Roma Buskers Festival, la sesta edizione dal 4 al 6 luglio al Porto Turistico

ROMA (ITALPRESS) – L’estate romana si colora con il ritorno, anche per quest’anno, del Roma Buskers Festival, giunto alla sesta edizione. L’evento, che si svolgerà dal 4 al 6 luglio al Porto Turistico di Roma, è stato presentato in Campidoglio questa mattina dal direttore del Festival e ceo dell’agenzia di comunicazione Gruppo Matches Andrea Cicini, alla presenza dell’Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato. Inoltre, sono intervenuti per raccontare questa iniziativa culturale, di carattere nazionale ed internazionale: il giornalista Rai Gianni Maritati; Alessandro Mei, direttore del Porto Turistico di Roma; Valentina Prodon, presidente Municipio X Comune di Roma; Valeria Strappini, presidente ASCOM Confcommercio Roma Fiumicino – Ostia e litorale sud; Vincenzo Giojelli, presidente Comitato di Quartiere Lido Centro. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche alcuni artisti che prenderanno parte al Roma Buskers Festival.

“È stata una scommessa fatta subito dopo il Covid quando le persone erano in casa e non potevano abbracciarsi”, ha ricordato Cicini parlando degli inizi. “Insieme ai ragazzi del team di gruppo matches abbiamo creato questo piccolo sogno che cammina”. Il Roma Buskers Festival trasformerà il Porto in un palcoscenico a cielo aperto, dove artisti di strada provenienti da tutto il mondo porteranno musica, acrobazie, spettacoli lungo la promenade affacciata sul mare.

Sei le postazioni allestite per le performance itineranti che prenderanno vita ogni sera a partire dalle 18,30, ed un palco centrale che sarà il cuore pulsante del festival, animato da concerti e momenti collettivi fino a tarda notte. “Volevamo che questo grande evento avesse una grande centralità. L’obiettivo è fare in modo che si parli di Ostia e di questo appuntamento. Il Porto turistico è un luogo che ha avuto una storia complessa ed è fondamentale che oggi sia ben gestito e si apra sempre più”, ha detto Onorato. “Sono molto innamorato del Porto turistico di Roma che è una vetrina per la nostra città. Dobbiamo farlo vivere tutti i giorni”, ha detto Mei. Il direttore del porto ha aggiunto: “Adoro il Buskers Festival perché lo trovo originale, coinvolgente e adatto al periodo estivo. Gli artisti portano allegria e c’è un coinvolgimento pazzesco”.

A chiudere l’ultima serata, una spettacolare jam finale vedrà tutti gli artisti sul palco. Il programma è sempre più ricco ed internazionale: ta gli ospiti confermati per questa edizione Moses Concas, artista sardo di fama internazionale e vincitore di Italia’s Got Talent, e, direttamente dall’Australia, Tanya George, accompagnata dal Direttore del Festival Buskers by the Lake Cindy Jensen, con cui il Roma Buskers Festival rinnova anche quest’anno la sua collaborazione. Insieme a loro, oltre trenta artisti daranno vita a tre giornate di pura magia: dalla giocoleria al flamenco, dal fuoco al mimo, passando per la poesia, in un susseguirsi di atmosfere oniriche ed emozionanti.

A presentare gli appuntamenti serali sarà il carismatico Ring Master Adriano Bono, intervenuto in conferenza stampa. Novità di quest’anno, a dare lustro al progetto RBF per la sua anima sociale, sarà la presenza dei Clown Dottori di Comici Camici, presenti nella Sala delle Bandiere. Al Festival porteranno il loro messaggio di gioia e trasformazione emotiva attraverso la clownterapia, coinvolgendo grandi e piccoli in momenti di leggerezza e riflessione. Accanto alle performances, torna anche l’Hippie Market, con 26 espositori tra artigianato, vintage, piante e fiori. Un’area pensata per tutta la famiglia, dove si potranno scoprire oggetti unici, design emergenti e la coloratissima carovana di artigiani, stilisti e creativi che compongono l’anima gitana del market. Non mancherà l’area food, con sei food truck pronti a rendere ancora più gustosa l’esperienza del festival. Immancabile anche quest’anno, l’importante collaborazione con i Comitati di Quartiere del Municipio X, che da sempre sostengono la manifestazione come momento di festa, cultura e valorizzazione del territorio, ma soprattutto collante insostituibile con le famiglie che abitano il mare di Roma. Un vanto in questa edizione la collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Comici Camici E.T.S., che porta la clownterapia negli ospedali, a scuola, nelle case-famiglia, nelle formazioni per le aziende e nella divulgazione destinata alle coscienze che si aprono ad un messaggio importante.

A sostenere un evento come il Roma Buskers Festival, inclusivo ed aperto a tutti, nato per regalare al pubblico tre serate di arte libera, sorrisi e condivisione, e al territorio di OSTIA la giusta connotazione, di territorio di arte, cultura, spettacolo, sport e mare – i Patrocini del Municipio Roma X, Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (rappresentata in conferenza stampa dalla Delegata per il Lazio, Serena Bianchini), Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, Croce Rossa Italiana, Ostia Clean-Up, LIPU, Haute Culture e Porto Turistico di Roma, la collaborazione con SIAE e il supporto di partner importanti come Grimaldi Lines, AmicoBlu, leader in Italia nel noleggio di furgoni a breve e medio termine, e il già citato Hippie Market. Nasce con questa edizione anche una prestigiosa collaborazione con il Parco archeologico di Ostia antica, che ha assicurato l’ingresso gratuito a tutti gli artisti nazionali ed internazionali che si esibiranno al Roma Buskers Festival. Il Parco sarà a sua volta promosso all’interno del Festival come eccellenza culturale turistica del territorio. Una collaborazione che preserva il valore storico della cultura che si implementa tra le note dell’arte di strada oltre i confini del futuro.

– foto xl5/Italpress –

(ITALPRESS).