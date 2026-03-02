Roma, auto in fuga provoca un incidente e distrugge una famiglia: morti padre, madre e figlio

ROMA (ITALPRESS) – È di tre morti, tutti componenti della stessa famiglia: padre, madre e figlio, il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica sera a Roma, causato da un’auto in fuga da un posto di blocco al Quarticciolo. L’auto in fuga ha invaso la corsia opposta, causando un frontale con il mezzo su cui viaggiavano le tre vittime. I tre uomini che erano a bordo dell’automobile in fuga sono stati arrestati con l’accusa di omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. All’interno del mezzo, infatti, sono stati trovati jammer e dei cacciaviti.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).