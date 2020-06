Roma. Ancora un bus in fiamme nella notte

Bus in fiamme nella notte a Roma. Su via Cassia, in zona La Storta, un mezzo del trasporto pubblico ha preso fuoco ed è andato distrutto, nonostante l'intervento dei pompieri che hanno spento il rogo. fil/abr/mrv/red