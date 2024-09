ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri insieme al Comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis, alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, all’amministratore Delegato Società Giubileo 2025 Marco Sangiorgio e al Responsabile Project Management Giubileo 2025 Spa Alessandro Flaccovio, il progetto di riqualificazione di piazza Risorgimento, luogo storico e crocevia strategico per gli accessi alla Città del Vaticano e ai Musei Vaticani nonchè importante snodo cittadino per il sistema dei trasporti pubblici e privati. In vista del Giubileo 2025, l’obiettivo è quello di incrementare e ottimizzare lo spazio pedonale e valorizzare gli elementi storici e culturali della piazza in modo da renderla più sicura, accessibile, vivibile e funzionale ad accogliere e gestire il grande flusso previsto di pellegrini, turisti e residenti. Gli interventi, commissionati da Roma Capitale alla Società Giubileo 2025 grazie a uno stanziamento di circa 5,2 milioni di euro per la prima fase, partiranno giovedì 12 settembre con la pedonalizzazione del lato sud della piazza, verso le mura vaticane.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Roma