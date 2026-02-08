Roma, aggredisce con un coltello la compagna in presenza del figlio minorenne: arrestato

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 62enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari.

La scorsa notte, verso le ore 03:30, a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione in via Alessio Ascalesi, zona Primavalle, dove una 50enne romana ha riferito di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno convivente, in presenza del figlio minore.

La donna ha anche specificato ai militari di aver subito altre violenze in passato e di aver già denunciato 4 precedenti episodi. I Carabinieri hanno quindi arrestato l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente dall’assunzione di sostanze stupefacenti, e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la permanenza in carcere.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).